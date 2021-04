Marcelo Burlon firma le nuove maglie del Napoli con le ali: il debutto nel match con l’Inter (Di venerdì 16 aprile 2021) Marcelo Burlon firma le nuove maglie del Napoli e i social si dividono tra i “puristi” della classica maglia celeste e i più modaioli entusiasti delle nuove ali. Sì perché Marcelo Burlon County of Milan e Kappa hanno annunciato la collaborazione per reinterpretare le divise ufficiali della Ssc Napoli, lanciando l’esclusiva ‘Marcelo Burlon County of Milan x Ssc Napoli’. Una linea celebrativa della squadra, creata – fa sapere il Napoli – “per trasmettere la cultura, la tradizione e tutta l’Internazionalità di Napoli e del suo team calcistico attraverso la visione e l’estro creativo di Marcelo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021)ledele i social si dividono tra i “puristi” della classica maglia celeste e i più modaioli entusiasti delleali. Sì perchéCounty of Milan e Kappa hanno annunciato la collaborazione per reinterpretare le divise ufficiali della Ssc, lanciando l’esclusiva ‘County of Milan x Ssc’. Una linea celebrativa della squadra, creata – fa sapere il– “per trasmettere la cultura, la tradizione e tuttanazionalità die del suo team calcistico attraverso la visione e l’estro creativo di...

Ultime Notizie dalla rete : Marcelo Burlon Napoli, la nuova maglia Marcelo Burlon debutta contro l'Inter Il Napoli ufficializza la nuova maglia firmata Marcelo Burlon . Lo stilista Argentino ha presentato le nuove divise da gioco della Kappa: " Una linea celebrativa che vuole trasmettere la cultura, la tradizione e tutta l'internazionalità di Napoli ...

