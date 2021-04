L’opposizione chiede le dimissioni di Mastella: “In Consiglio un teatrino penoso” (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Mastella ponga fine a questo accanimento terapeutico poco edificante per uno Statista di lungo corso come lui e rassegni le dimissioni”. Con una nota a firma di 11 consiglieri comunali, le opposizioni a palazzo Mosti chiedono il passo indietro al sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Una richiesta che giunge il giorno dopo il poco edificante spettacolo andato in onda (leggi qui) con il Consiglio Comunale. La nota porta le firme di Delia Delli Carri, Italo Di Dio, Marianna Farese, Floriana Fioretti, Mimmo Franzese, Anna Maria Mollica, Luca Paglia, Antonio Puzio, Angela Russo, Vincenzo Sguera, Marialetizia Varricchio. Di seguito, il testo della missiva: “Nel Consiglio comunale del 15 aprile 2021 è andato in onda l’ennesimo penoso teatrino ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“ponga fine a questo accanimento terapeutico poco edificante per uno Statista di lungo corso come lui e rassegni le”. Con una nota a firma di 11 consiglieri comunali, le opposizioni a palazzo Mosti chiedono il passo indietro al sindaco di Benevento, Clemente. Una richiesta che giunge il giorno dopo il poco edificante spettacolo andato in onda (leggi qui) con ilComunale. La nota porta le firme di Delia Delli Carri, Italo Di Dio, Marianna Farese, Floriana Fioretti, Mimmo Franzese, Anna Maria Mollica, Luca Paglia, Antonio Puzio, Angela Russo, Vincenzo Sguera, Marialetizia Varricchio. Di seguito, il testo della missiva: “Nelcomunale del 15 aprile 2021 è andato in onda l’ennesimo...

