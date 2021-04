LIVE Moto2 | GP Portogallo in DIRETTA | Lowes detta il passo | bene Manzi e Di Giannantonio

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 10.55 E 15.10 12.04 Samal comando! 1.45.768 per il britannico di casa Marc VDS! Fernandez insegue il britannico davanti al nostro Fabio Di(Gresini). 12.03 Fernandez,e Roberts si migliorano in questo momento. Attendiamoli sul traguardo. 12.01 Ottimo inizio perche strappa il secondo crono assoluto, mentre settimo tempo per Marco Bezzecchi. 12.00 Raul Fernandez (KTM) al comando dopo il primo passaggio sul traguardo. 1.48.741 per lo spagnolo rookie nella categoria. 11.57 Tutti i piloti scendono da subito in pista. Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. 11.55 Bandiera verde! Scatta la FP1 del Gran Premio del ...