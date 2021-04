Lazio, c'è un dubbio per Inzaghi: Leiva non al meglio (Di venerdì 16 aprile 2021) FORMELLO - Lucas Leiva part - time, il brasiliano della Lazio non è al meglio. Negli ultime due giorni ha gestito le forze, oggi ha lavorato un po' con il resto del gruppo e un po' in solitaria. ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 aprile 2021) FORMELLO - Lucaspart - time, il brasiliano dellanon è al. Negli ultime due giorni ha gestito le forze, oggi ha lavorato un po' con il resto del gruppo e un po' in solitaria. ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio dubbio Lazio, c'è un dubbio per Inzaghi: Leiva non al meglio Le altre scelte della Lazio La formazione è praticamente fatta. Marusic ancora confermato in difesa con Acerbi e Radu. Sulla fascia destra rientra dalla squalifica Manuel Lazzari, sulla corsia ...

Lazio - Torino, il giudice Sandulli: "Un positivo non ha un 'giorno 0'" ROMA - Lazio - Torino è una partita infinita. Fuori dal campo, si intende, perché il match all'Olimpico non ... che nella sua sentenza aveva ammesso duro : " No n vi è dubbio che la Società F. C. Torino ...

Lazio-Torino, il giudice Sandulli: “Un positivo non ha un ‘giorno 0’” Il presidente della Corte Sportiva d’Appello è tornato a parlare del match non giocato dell’Olimpico e critica la motivazione della Asl ...

Lazio: Lucas Leiva ancora a parte, le ultime Lazio: le ultime su Lucas Leiva. Nella giornata di ieri Lucas Leiva ha saltato la seduta d'allenamento: il brasiliano è affaticato e sta provando a recuperare per il match con il ...

