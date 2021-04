La Juve vede sfumare uno dei grandi obiettivi di mercato (Di venerdì 16 aprile 2021) In casa Juventus si è alla ricerca di un attaccante per il prossimo anno. Uno dei nomi più gettonati rischia di sfumare in queste ore. La Juventus ha la necessità di conoscere il futuro di buona parte dei suoi giocatori, soprattutto per provare ad organizzare quelle che saranno le future mosse di mercato. E’ chiaro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 16 aprile 2021) In casantus si è alla ricerca di un attaccante per il prossimo anno. Uno dei nomi più gettonati rischia diin queste ore. Lantus ha la necessità di conoscere il futuro di buona parte dei suoi giocatori, soprattutto per provare ad organizzare quelle che saranno le future mosse di. E’ chiaro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Juve vede Inter, scudetto in 5 mosse per giocare con la Juve con il tricolore in tasca LA TABELLA SCUDETTO - Ora l'Inter vede il traguardo e studia la tabella : con la capolista a 74 punti e il Milan secondo in classifica a quota 63, ai nerazzurri per vincere aritmeticamente il titolo ...

Oss. Eurobet: Juve vincente a Bergamo per il 68% Altro scontro al vertice è quello tra Napoli e Inter con la squadra di Conte che il 52% vede capace di mettere a segno la dodicesima vittoria di fila mentre il 31% si aspetta che a prevalere su un ...

Rubinho: «Buffon al Genoa? Sarebbe bellissimo» Rubinho, l'ex portiere del Genoa, torna sulla promozione in Serie A con il Napoli e su una suggestione di mercato riguardante Buffon ...

Calciomercato Juventus, annuncio di Chiellini sul suo futuro! Giorgio Chiellini parla del suo futuro, tra rinnovo e possibile addio a fine stagione. L'annuncio del capitano della Juventus.

