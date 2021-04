Isola dei famosi 2021 | Antonella Elia attacca Valentina Persia | “Sciacquetta”

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo la messa in onda della puntata di ieri dell’dei, in cui è andato in onda lo scontro infuocato trae Fariba Tehrani, molte persone sono intervenute sui social per commentare l’accaduto. Tra di loro c’è stata anche, la quale si è schierata completamente dalla parte della madre di Giulia Salemi. L’opinionista del GF Vip non è riuscita certamente a mantenere un temperamento equilibrato nel manifestare il suo dissenso. Pertanto, scopriamo nel dettaglio come ha commentato tutto quello che è accaduto e quali accuse ha mosso contro la comica.controNel corso della puntata del 15 aprile dell’dei ...