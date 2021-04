Infortunio Vidal, Pinilla spiega: «Fastidio che si è trascinato per mesi» (Di venerdì 16 aprile 2021) Mauricio Pinilla, ex attaccante dell’Atalanta, ha parlato delle condizioni di Arturo Vidal ai microfoni di ESPN Chile Mauricio Pinilla, ex attaccante dell’Atalanta, ha parlato delle condizioni di Arturo Vidal ai microfoni di ESPN Chile. Le sue parole. «Arturo ha una piccola infiammazione al ginocchio che è stato operato. Si tratta di un piccolo contrattempo nel suo iter di recupero che lo terrà fuori per circa due settimane. Prima di operarsi si è trascinato questo Infortunio per molti mesi; lui è così, non si arrende mai. Per riprendere la titolarità, deve essere al cento per cento. Sarà a disposizione di Conte nella parte finale della stagione, la più importante: giocherà le ultime cinque-sei giornate». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Mauricio, ex attaccante dell’Atalanta, ha parlato delle condizioni di Arturoai microfoni di ESPN Chile Mauricio, ex attaccante dell’Atalanta, ha parlato delle condizioni di Arturoai microfoni di ESPN Chile. Le sue parole. «Arturo ha una piccola infiammazione al ginocchio che è stato operato. Si tratta di un piccolo contrattempo nel suo iter di recupero che lo terrà fuori per circa due settimane. Prima di operarsi si èquestoper molti; lui è così, non si arrende mai. Per riprendere la titolarità, deve essere al cento per cento. Sarà a disposizione di Conte nella parte finale della stagione, la più importante: giocherà le ultime cinque-sei giornate». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio Vidal L'AVVERSARIO - La trentunesima giornata di campionato è: Napoli - Inter ... nonostante sia reduce da un infortunio che gli provoca ancora piccoli fastidi. Riguardo il belga, ... Indisponibili : Vidal, Kolarov. Diffidati : Young, Lukaku. ARBITRO : Doveri di Roma 1 I ...

Vidal ko per due settimane, lo svela Pinilla: 'Ginocchio infiammato, fastidio che si è trascinato per mesi' Commenta per primo Arturo Vidal fuori per altre due settimane. Il centrocampista dell' Inter ha il ginocchio infiammato e la ... Prima di operarsi si è trascinato questo infortunio per molti mesi; lui è ...

Che fine ha fatto Vidal? L’amico Pinilla: “Infiammazione al ginocchio, quando rientra” Arturo Vidal dovrà rinviare il suo rientro in campo di due settimane. A svelarlo è Mauricio Pinilla, ex compagno di nazionale e amico del Guerriero dell’Inter, finito in tribuna domenica per aver avve ...

