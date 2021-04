In Sicilia si presentano in migliaia per Open weekend dei vaccini (Di venerdì 16 aprile 2021) I moduli sono scaricabili da Costruiresalute.it e Siciliacoronavirus.it. Questi i Centri disponibili per provincia: Agrigento, 11; Caltanissetta, 2; Catania, 9; Enna, 4; Messina, 5; Palermo, 16; ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021) I moduli sono scaricabili da Costruiresalute.it ecoronavirus.it. Questi i Centri disponibili per provincia: Agrigento, 11; Caltanissetta, 2; Catania, 9; Enna, 4; Messina, 5; Palermo, 16; ...

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia presentano In Sicilia si presentano in migliaia per Open weekend dei vaccini Si sono presentate migliaia di persone nel primo giorni di Open weekend, l'iniziativa voluta da Musumeci in Sicilia Covid coinvolgendo i cittadini dai 60 ai 79 anni. In poche ore, nella prima mattinata, sono state somministrate oltre tremila dosi di Astrazeneca (rispetto alle 2.464 di tutta la giornata ...

Vaccini:folla a Palermo a Open Day AstraZeneca,fino domenica Sono complessivamente 66 gli hub e i Centri vaccinali in Sicilia nei quali da oggi a domenica 18 i cittadini del target individuato che non presentano fragilità potranno vaccinarsi anche senza avere ...

Cantieri di lavoro in Sicilia, riaprono termini per l'iscrizione dei disoccupati Palermo - Dal prossimo 3 maggio i disoccupati che vorranno essere impiegati nei cantieri di lavoro potranno presentare istanza per essere inseriti nelle apposite liste dei centri per l'impiego. A darn ...

