Il popolo della sinistra si mobilita in difesa di Speranza (Di venerdì 16 aprile 2021) Più di 130 firme di personalità del mondo accademico, della cultura e dello spettacolo, dello sport, del mondo del lavoro in poche ore. È la risposta all’appello lanciato dallo scrittore Maurizio Di Giovanni sulla sua pagina facebook a sostegno del ministro della Salute Roberto Speranza, in questi giorni sotto attacco per la sua gestione dell’epidemia e destinatario della mozione di sfiducia di Fratelli d’Italia. “Ho la fortuna di conoscere personalmente Roberto Speranza. E ho avuto modo di verificarne in via diretta tre aspetti fondamentali per un Politico con la maiuscola: l’assoluta onestà, limpida e totale; la passione pura per il suo lavoro, con un’applicazione incondizionata, giorno e notte; l’indiscutibile capacità, derivante da una disponibilità all’ascolto che raramente mi è capitato di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 aprile 2021) Più di 130 firme di personalità del mondo accademico,cultura e dello spettacolo, dello sport, del mondo del lavoro in poche ore. È la risposta all’appello lanciato dallo scrittore Maurizio Di Giovanni sulla sua pagina facebook a sostegno del ministroSalute Roberto, in questi giorni sotto attacco per la sua gestione dell’epidemia e destinatariomozione di sfiducia di Fratelli d’Italia. “Ho la fortuna di conoscere personalmente Roberto. E ho avuto modo di verificarne in via diretta tre aspetti fondamentali per un Politico con la maiuscola: l’assoluta onestà, limpida e totale; la passione pura per il suo lavoro, con un’applicazione incondizionata, giorno e notte; l’indiscutibile capacità, derivante da una disponibilità all’ascolto che raramente mi è capitato di ...

Ultime Notizie dalla rete : popolo della Bassetti: "Il vaccino non si sceglie come una borsa, allucinante rifiutarlo per la marca" Così a Primocanale Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del Policlinico ... siamo sei mesi che non stiamo facendo più alcune attività stiamo creando un popolo di sedentari, ...

"Torna a San Severino il capolavoro del Pomarancio" ... il deposito, la custodia e la valorizzazione della prezioso gioiello d'arte. Chi volesse può ... al Comune di San Severino Marche - Servizio tesoreria - piazza del Popolo, 45 - 62027 San Severino ...

Inchiesta rifiuti Toscana, sistema o 'mele marce'? È stato un risveglio amaro ieri per la Toscana. Dall'annuncio in mattinata dell'operazione Keu, sono iniziati a filtrare nomi e dettagli, fili di una ...

Casarza: “Culle per la vita e parto in anonimato” Parto in anonimato e culle per la vita, Muzio chiede una campagna informativa della Regione. Sul tema dell’abbandono dei neonati il capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare ha depositato quest’og ...

