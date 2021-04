I cani rubano più facilmente al buio? Qualcosa non torna (Di venerdì 16 aprile 2021) Mi stupisco sempre a leggere le notizie che riguardano gli animali. Sentite questa: alcuni studiosi affermano che i cani rubano più facilmente al buio in quanto capiscono che in quel momento nessuno li può guardare e quindi scoprire. Questo significherebbe che i cani sanno quando li guardiamo e quando no. Ho sempre avuto cani nella mia vita e non ho mai dubitato che si accorgessero quando li guardavo, come io mi accorgevo quando loro guardavano me. Forse gli studiosi volevano dire altro e io non l'ho capito. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Mi stupisco sempre a leggere le notizie che riguardano gli animali. Sentite questa: alcuni studiosi affermano che ipiùalin quanto capiscono che in quel momento nessuno li può guardare e quindi scoprire. Questo significherebbe che isanno quando li guardiamo e quando no. Ho sempre avutonella mia vita e non ho mai dubitato che si accorgessero quando li guardavo, come io mi accorgevo quando loro guardavano me. Forse gli studiosi volevano dire altro e io non l'ho capito.

