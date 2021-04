Guido Martinelli presidente dell’Advisory Board dell’Anvur

(Di venerdì 16 aprile 2021), accademico dei Lincei, è dal 13 aprile il nuovo, l’Agenzia nazionale per la valutazione dell’Università e della Ricerca. Il consiglio dell’Agenzia è costituito da membri designati da alcune istituzioni italiane o internazionali, inclusi il Cun, la Crui e l’European Research Council. A darne notizia è l’Accademia dei Lincei. “Ringrazio i colleghi del Comitato Consultivoper la fiducia accordatami. Insieme a loro siamo chiamati a svolgere l’importante ruolo di valutazione della valutazione, al fine di fare un bilancio delle molteplici attività dell’Agenzia nel passato e di analisi dei possibili sviluppi nel prossimo futuro. É nostra intenzione instaurare un confronto costruttivo con l’Agenzia per ...

Draghi (Mg K - Vis - Vpm) 78. Walter Calzoni (Gallina Ecotek Colosio) 79. Matteo Conforti (... Edoardo(Mg K - Vis - Vpm) 86. Luigi Pietrini (Team Malmantile) 87. David Sebastian ...Draghi (Mg K - Vis - Vpm) 78. Walter Calzoni (Gallina Ecotek Colosio) 79. Matteo Conforti (... Edoardo(Mg K - Vis - Vpm) 86. Luigi Pietrini (Team Malmantile) 87. David Sebastian ...Attimi di paura venerdì pomeriggio in via Martinella a Bergamo per uno scontro tra un’auto e una moto. Ad avere la peggio sono stati il conducente della moto, un uomo di 45 ann ...Era in moto con il padre, hanno superato un’auto mentre svoltava a sinistra. Sono entrambi all’ospedale Papa Giovanni ...