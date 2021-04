Geloso di Mario Balotelli | picchia la fidanzata perché è convinto che abbia una relazione con lui | 30enne a processo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 aprile 2021) Ossessionato da, ma non per le sua gesta calcistiche. È finito aun uomo bresciano di 30 anniche la suaavesse unasentimentale con l’ex attaccante della Nazionale, oggi nelle fila del Monza di Galliani. L’uomo in questione, come riportano le agenzie di stampa, era talmente accecato dalla gelosia per un rapporto inesistente tra la, fino are ripetutamente la donna, di 31 anni, madre di due bimbi. Le scenate di gelosia, i litigi, le botte, i maltrattamenti non finivano mai, e continuavano alimentati da un’invenzione tutta nella testa dell’uomo che ora si ritrova sul banco degli imputati del Tribunale di Brescia con un pubblico ministero che per lui ha ...