Flick | “Il mio futuro? Ho parlato con Kahn | ma di altre cose Intanto pensiamo a ottenere la quinta stella”

(Di venerdì 16 aprile 2021) Nella conferenza stampa che precede Wolfsburg-Bayern Monaco di domani alle 15:30, il tecnico dei bavaresi Hansha risposto alle domande circa il suo, di cui per ora si sta parlando molto.ha ammesso di aver incontrato Oliver, che il prossimo anni sostituirà Rummenigge come CEO del Bayern Monaco: “Abbiamobrevemente, ma si trattava di, di questa settimana e della reazione dopo Parigi. Questa settimana è molto importante perché potremmola. Il mio pensiero attualmente è solo per questo stemma e far vincere la trentesima Bundesliga a questa società gloriosa”. L’assegnazione delle stelle in Germania funziona diversamente all’Italia. La ...

... è normale che pensi e rifletta sulfuturo. Vedremo se ci sarà una squadra che può ancora ... che ha detto di voler lasciare la Nazionale dopo il prossimo Europeo, il nome diè stato accostato ...Hans - Dieterverso l'addio al Bayer Monaco al termine della stagione. Dopo l'eliminazione dalla Champions ... che rifletta sulfuturo. Vedremo se ci sarà una squadra che può crescere con me, ...il tecnico del Bayern Monaco Flick dovrebbe essere il prossimo allenatore della Germania al posto di Loew che lascerà dopo gli Europei ...Non so ancora cosa succederà, ma so che la mia famiglia è con me e questa è la cosa più importante”. Mentre Flick potrebbe essere del tutto affascinato da un futuro in Nazionale, tra i nomi che ...