Fai-Conftrasporto | pronti a ingranare la marcia della protesta

(Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – I delegatiFai, la Federazione degli Autotrasportatori Italiani che aderisce a-Confcommercio, si sono dettia proclamare lo stato di agitazione, senza escludere l’ipotesi del fermo. A motivare la presa di posizione, è stato spiegato in una nota, c’è la difficoltà “che la categoria sta attraversando da tempo, acuite dalla pandemia e amplificate dal mancato confronto con il Governo”. Nel corso dell’assemblea, il Comitato di presidenza ha ricevuto ampio mandato per condividere con i colleghi Unatras – l’Unione delle associazionicategoria che si riunirà nei prossimi giorni – la decisione di proclamare lo stato di agitazione. “Troppi gli argomenti lasciati senza risposta”, ha sottolineato il presidente Fai-, Paolo Uggè. ...

"Troppi gli argomenti lasciati senza risposta", ha sottolineato il presidente, Paolo Uggè. Il mondo dell'autotrasporto pronto a proclamare lo stato di agitazione. Il comparto ha espresso malcontento.