F1 | Gran Premio Emilia Romagna 2021 Hamilton | “A Imola pista adatta a noi”

"Questa pista è più adatta a noi, sin da subito abbiamo avuto un ottimo assetto e nessun problema particolare, finora anche un buon passo. L'evoluzione della pista è stata costante, l'asfalto è un po' accidentato ma c'è buon grip. Non abbiamo visto la Red Bull al meglio, vedremo domani quanto saranno veloci". Queste le parole di Lewis Hamilton, secondo in entrambe le sessioni di prove libere del venerdì nel Gran Premio dell'Emilia Romagna. "E' meglio quando fa così fresco, in Bahrain si surriscaldavano subito mentre qui arriviamo a temperature ideali – spiega il campione del mondo in carica della Mercedes – Sono certo che ci sia ancora margine da guadagnare in qualche modo".

Ultime Notizie dalla rete : Gran Premio DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere live streaming: Leclerc a muro, ancora bandiera rossa FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: FP2 IMOLA, LECLERC A MURO, ANCORA BANDIERA ROSSA Si è chiusa anticipatamente anche la diretta Formula 1 delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna 2021 sul circuito di Imola . Così come era accaduto nelle prima sessione di prove libere con l'incidente di Mazepin, anche stavolta è arrivata la ...

Formula 1, Bottas e Hamilton dominano le libere: 3° Gasly e 4° Sainz. Leclerc contro le barriere La prima sessione Anche questa mattina, nella prima sessione di prove del Gran Premio 'Made in Italy' di , hanno dominato su tutte le altre vetture le Mercedes di Bottas e Hamilton, rispettivamente ...

Bottas il più veloce nel venerdì di libere a Imola IMOLA (ITALPRESS) – Il weekend di Imola si apre nel segno di Valtteri Bottas. Prime due sessioni di libere per il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna e sia al mattino che al pomeriggio ...

La nuova Alfa Romeo Giulia Nuova Alfa Romeo Giulia GTAm: la berlina sportiva con motore v6 turbo da 540 CV svelata in occasione del Gran premio dell' Emilia Romagna di Formula Uno ...

