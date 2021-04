Ergastolo ostativo, senza collaborazione non c’è piena rieducazione (Di venerdì 16 aprile 2021) La Corte costituzionale, con ordinanza (che sarà depositata la prossima settimana) relativa al problema del cosiddetto “Ergastolo ostativo”, cioè alla disposizione di legge che considera la “collaborazione con la giustizia” l’unica prova certa del ravvedimento del condannato ai fini della concessione della libertà condizionale, ha ritenuto che questa disposizione contrasta con gli articoli 3 e 27 della Costituzione, nonché con l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e ha rinviato la trattazione dell’udienza a maggio 2022, “per consentire al legislatore di adottare gli interventi che tengano conto, sia della peculiare natura dei reati connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso e delle relative regole penitenziarie, sia della necessità di preservare il valore della collaborazione con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) La Corte costituzionale, con ordinanza (che sarà depositata la prossima settimana) relativa al problema del cosiddetto “”, cioè alla disposizione di legge che considera la “con la giustizia” l’unica prova certa del ravvedimento del condannato ai fini della concessione della libertà condizionale, ha ritenuto che questa disposizione contrasta con gli articoli 3 e 27 della Costituzione, nonché con l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e ha rinviato la trattazione dell’udienza a maggio 2022, “per consentire al legislatore di adottare gli interventi che tengano conto, sia della peculiare natura dei reati connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso e delle relative regole penitenziarie, sia della necessità di preservare il valore dellacon la ...

Advertising

Mov5Stelle : Pur rispettando la decisione della Consulta, non ne condividiamo il principio secondo cui l’ergastolo ostativo sia… - davidallegranti : La Corte costituzionale: 'ERGASTOLO OSTATIVO INCOMPATIBILE CON LA COSTITUZIONE MA OCCORRE UN INTERVENTO LEGISLATIVO… - Agenzia_Ansa : La Consulta: l'ergastolo ostativo incompatibile con la Costituzione. Un anno di tempo al Parlamento per intervenire… - brunab77228952 : RT @AndreaOstellari: L’ergastolo ostativo è uno strumento non superabile. Il messaggio alla mafia deve essere chiaro. - ilfattoblog : Ergastolo ostativo, senza collaborazione non c’è piena rieducazione -

Ultime Notizie dalla rete : Ergastolo ostativo Sentenza. Incostituzionale l'ergastolo ostativo , un anno di tempo per la nuova legge Il carcere di massima sicurezza fiorentino di Sollicciano, in Toscana - Archivio Ansa . L'ergastolo ostativo "è in contrasto" con la Costituzione e con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, decidendo però di non intervenire subito ma di dare ...

Ultime Notizie Roma del 16 - 04 - 2021 ore 07:10 ...avverte però il presidente Stati Uniti biden oggi riceve il premier giapponese suga Brasile La corte suprema conferma la cancellazione delle collane dell'ex presidente Luna l'ergastolo ostativo ...

Ergastolo ostativo e liberazione condizionale: la Consulta non decide, per ora L'istituto è incompatibile con la Costituzione, ma la Corte dà un anno di tempo al Parlamento per approntare una nuova disciplina.

La mafia e l'ergastolo ostativo. Di cosa parliamo L’ergastolo ostativo, che impedisce ai condannati per reati per reati molto gravi di ottenere i benefici se si rifiutano ...

Il carcere di massima sicurezza fiorentino di Sollicciano, in Toscana - Archivio Ansa . L'"è in contrasto" con la Costituzione e con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, decidendo però di non intervenire subito ma di dare ......avverte però il presidente Stati Uniti biden oggi riceve il premier giapponese suga Brasile La corte suprema conferma la cancellazione delle collane dell'ex presidente Luna l'...L'istituto è incompatibile con la Costituzione, ma la Corte dà un anno di tempo al Parlamento per approntare una nuova disciplina.L’ergastolo ostativo, che impedisce ai condannati per reati per reati molto gravi di ottenere i benefici se si rifiutano ...