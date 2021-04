Elliott alla battaglia dei vaccini. Entra in Gsk e dichiara guerra

(Di venerdì 16 aprile 2021) Nel mondo del calcio il fondoè noto per essere il proprietario del Milan. Ma nell’universo della finanza mondiale la società di investimenti fondata da Paul Singer è famosa per essere un fondo attivista. Qual è la modalità di azione di un fondo attivista? Tipicamentenell’azionariato di una società che crede stia trattando L'articolo

Advertising

xxanterebic : RT @CalcioFinanza: #Elliott alla battaglia dei vaccini: entra nella società farmaceutica #Gsk e dichiara guerra - ginugiola : RT @CalcioFinanza: #Elliott alla battaglia dei vaccini: entra nella società farmaceutica #Gsk e dichiara guerra - ImpieriFilippo : RT @CalcioFinanza: #Elliott alla battaglia dei vaccini: entra nella società farmaceutica #Gsk e dichiara guerra - ciccionocera00s : RT @CalcioFinanza: #Elliott alla battaglia dei vaccini: entra nella società farmaceutica #Gsk e dichiara guerra - jobwithinternet : RT @CalcioFinanza: #Elliott alla battaglia dei vaccini: entra nella società farmaceutica #Gsk e dichiara guerra -

Ultime Notizie dalla rete : Elliott alla

L'ingresso in Champions, però, avrebbe un valore anche per, che vedrebbe così consolidarsi ... Si pensisentenza ribaltata al Tas dopo l'esclusione dall'Europa League o all'ingente - ma ...Si valutano possibili contropartite La linea societaria stabilita dal fondoè ormai chiara. ... già lo scorso settembre Maldini aveva fatto un tentativo, e così a giugno potrebbe tornare...Il fondo attivista è entrato nel capitale della società farmaceutica GSK investendo svariati miliardi di sterline e acquistandone una quota significativa.I tifosi del Milan sono scatenati sui social in merito alla questione del rinnovo di Gigio Donnarumma: come riferisce l'edizione de Il Giornale in edicola questa mattina, i supporters ...