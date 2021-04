Doctor Strange 2, Kevin Feige: "Le riprese si concludono questa settimana" (Di venerdì 16 aprile 2021) Kevin Feige si trova a Londra, sul set di Doctor Strange in the Multiverse of Madness per assistere agli ultimi giorni di riprese. Il capo di Marvel Kevin Feige ha confermato che le riprese di Doctor Strange 2 si concluderanno questa settimana. Feige ha rivelato di essere a Londra, sul set di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, per assistere agli ultimi ciak. La produzione di Doctor Strange in the Multiverse of Madness sta, dunque, per concludersi come ha rivelato Kevin Feige a Undefeated. I Marvel studios, nel frattempo, continuano a sfornare nuovi arrivi ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 aprile 2021)si trova a Londra, sul set diin the Multiverse of Madness per assistere agli ultimi giorni di. Il capo di Marvelha confermato che ledi2 si concluderannoha rivelato di essere a Londra, sul set diin the Multiverse of Madness, per assistere agli ultimi ciak. La produzione diin the Multiverse of Madness sta, dunque, per concludersi come ha rivelatoa Undefeated. I Marvel studios, nel frattempo, continuano a sfornare nuovi arrivi ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Doctor Strange 2, Kevin Feige: 'Le riprese si concludono questa settimana' - mikaelsonz_ : RT @IR0NLANG: hanno praticamente finito le riprese di Doctor Strange in the multiverse of madness e noi non abbiamo manco mezza foto dal se… - Malandrina394 : RT @IR0NLANG: hanno praticamente finito le riprese di Doctor Strange in the multiverse of madness e noi non abbiamo manco mezza foto dal se… - bbeatrixe_ : RT @IR0NLANG: hanno praticamente finito le riprese di Doctor Strange in the multiverse of madness e noi non abbiamo manco mezza foto dal se… - ME0WSANIE : RT @IR0NLANG: hanno praticamente finito le riprese di Doctor Strange in the multiverse of madness e noi non abbiamo manco mezza foto dal se… -

