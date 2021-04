Covid: scoperta la proteina responsabile delle forme più gravi (Di venerdì 16 aprile 2021) I ricercatori dell'Università di Roma Tor Vergata hanno scoperto qual è la proteina responsabile delle forme gravi di Covid-19. Gli studiosi infatti hanno notato che questa proteina è presente in maniera elevata in tutti i pazienti che si sono ammalati di una forma grave dell'infezione. Si tratta di una scoperta davvero straordinaria che permetterà di eseguire ulteriori studi allo scopo di trovare un anticorpo in grado di inibire l'azione di tale proteina. proteina Herv-W Env: la responsabile delle forme gravi di Covid Un gruppo di studiosi italiani hanno scoperto che nelle cellule del sangue dei pazienti gravi di ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 16 aprile 2021) I ricercatori dell'Università di Roma Tor Vergata hanno scoperto qual è ladi-19. Gli studiosi infatti hanno notato che questaè presente in maniera elevata in tutti i pazienti che si sono ammalati di una forma grave dell'infezione. Si tratta di unadavvero straordinaria che permetterà di eseguire ulteriori studi allo scopo di trovare un anticorpo in grado di inibire l'azione di taleHerv-W Env: ladiUn gruppo di studiosi italiani hanno scoperto che nelle cellule del sangue dei pazientidi ...

