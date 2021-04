Calciomercato Palermo | Lucca al Genoa? La smentita del club rosanero | “Notizia destituita di ogni fondamento”

(Di venerdì 16 aprile 2021) Tutti pazzi per Lorenzo.Personalità, strapotere fisico, spiccata vena realizzativa. Ildiscontinuo, incompleto e spesso balbettante, in questa travagliata ed opaca stagione calcistica si è aggrappato disperatamente ai gol di Lorenzo. Imperiose soluzioni vincenti nel gioco aereo, perle balistiche su palla inattiva, conclusioni potenti e precise, zampate rapaci e di pura giustezza.Il classe 2000 ha detronizzato scetticismi e qualunquismi precipitosi e preconcetti, maturando progressivamente anche sotto l’aspetto mentale e nervoso, dopo qualche stizzosa e plateale intemperanza gestuale al cospetto dei primi mugugni.Bari, Marras: “Chi viene al San Nicola dovrebbe avere paura. La mia sul, mancherà…”Tredici gol realizzati al suo primo vero anno nel calcio professionistico. ...

