Calciomercato Lazio: il sacrificato potrebbe essere Correa (Di venerdì 16 aprile 2021) In estate Correa potrebbe dire addio alla Lazio: il giocatore interessa in Inghilterra e Spagna e potrebbe essere il sacrificato di lusso Non ha mai convinto del tutto, soprattutto i tifosi laziali. Il talento di Joaquin Correa è indiscutibile ma molti tifosi lo accusano di non essere così decisivo, soprattutto in campionato. La scorsa estate c’era stato l’interessamento della Juventus, poi mai concretizzatosi in una vera e propria offerta. Ma nella prossima sessione di mercato le cose potrebbero cambiare anche perché Lotito sta pensando di sacrificare un big. Stando a quanto riportato da Il Messaggero per Correa ci sarebbero interessamenti da Inghilterra e Spagna e la clausola rescissoria di 80 milioni non sarebbe un ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 aprile 2021) In estatedire addio alla: il giocatore interessa in Inghilterra e Spagna eildi lusso Non ha mai convinto del tutto, soprattutto i tifosi laziali. Il talento di Joaquinè indiscutibile ma molti tifosi lo accusano di noncosì decisivo, soprattutto in campionato. La scorsa estate c’era stato l’interessamento della Juventus, poi mai concretizzatosi in una vera e propria offerta. Ma nella prossima sessione di mercato le cosero cambiare anche perché Lotito sta pensando di sacrificare un big. Stando a quanto riportato da Il Messaggero perci sarebbero interessamenti da Inghilterra e Spagna e la clausola rescissoria di 80 milioni non sarebbe un ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Lazio Serie A: rischio Juve, Atalanta favorita. Inter da '2' a Napoli, rischio Milan. Le quote della giornata La Lazio, rilanciata verso la zona Champions da 4 vittorie consecutive, è nettamente avanti (1,40) nei confronti del Benevento (7,75). All'andata finì in pareggio, esito giocabile a 4,75.

Lazio - Benevento, Pippo Inzaghi ci riprova: dopo il blitz allo Stadium, un altro colpo con una grande vale 8,00 Negli ultimi due incontri casalinghi la Lazio, pur vincendo, ha incassato complessivamente tre reti da Crotone e Spezia. Un altro Goal all'Olimpico vale 1,79, mentre il No Goal è proposto a 1,98.

Lazio, Reina è il tuo regista: ecco i suoi numeri record ROMA - Il gioco della Lazio lo costruisce Pepe Reina. Ruolo: portiere. È il calcio 2.0, quello che va sì anche di moda, ma se fatto bene si rivela super efficace. I biancocelesti insistono: l’azione d ...

Calciomercato Juventus, Buffon giocherà la Champions con un’altra italiana La Lazio, rilanciata verso la zona Champions da 4 vittorie consecutive ... e che anche in questa stagione lotta per meritarsi un posto in Champions League . (Calciomercato.com) ...

ROMA - Il gioco della Lazio lo costruisce Pepe Reina. Ruolo: portiere. È il calcio 2.0, quello che va sì anche di moda, ma se fatto bene si rivela super efficace. I biancocelesti insistono: l'azione d ...