Bonus vacanze 2021 rinnovato: chi può chiederlo, importo e come usarlo (Di venerdì 16 aprile 2021) Torniamo a occuparci di Bonus vacanze 2021 che potrà essere speso dagli italiani per ammortizzare le spese relative a soggiorni e villeggiature. Visto che finora sono stati spesi “solo” 820 milioni dei 2,6 miliardi messi a disposizione per questo incentivo, ecco che il Bonus vacanze 2021 potrebbe essere modificato allungando l’elenco dei modi in cui potrà essere utilizzato. Il Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, si dice ottimista in proposito: la bella stagione che è alle porte potrebbe rappresentare il periodo migliore per tornare a viaggiare, complice anche l’aumento del numero dei vaccinati e l’abbassamento, dunque, del rischio di contagio da Coronavirus. Ma quale sarebbe l’importo del Bonus vacanze 2021? E ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 16 aprile 2021) Torniamo a occuparci diche potrà essere speso dagli italiani per ammortizzare le spese relative a soggiorni e villeggiature. Visto che finora sono stati spesi “solo” 820 milioni dei 2,6 miliardi messi a disposizione per questo incentivo, ecco che ilpotrebbe essere modificato allungando l’elenco dei modi in cui potrà essere utilizzato. Il Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, si dice ottimista in proposito: la bella stagione che è alle porte potrebbe rappresentare il periodo migliore per tornare a viaggiare, complice anche l’aumento del numero dei vaccinati e l’abbassamento, dunque, del rischio di contagio da Coronavirus. Ma quale sarebbe l’del? E ...

Advertising

Dorian221190 : RT @ExplorerLento: In arrivo un piccolo aiuto per il turismo italiano: IL BONUS VACANZE - AMinghetti : RT @ExplorerLento: In arrivo un piccolo aiuto per il turismo italiano: IL BONUS VACANZE - Thetigerblack4 : RT @ExplorerLento: In arrivo un piccolo aiuto per il turismo italiano: IL BONUS VACANZE - SchirioD : RT @ExplorerLento: In arrivo un piccolo aiuto per il turismo italiano: IL BONUS VACANZE - caotica1989 : RT @ExplorerLento: In arrivo un piccolo aiuto per il turismo italiano: IL BONUS VACANZE -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus vacanze Bonus vacanze ampliato: potrà essere utilizzato anche nelle agenzie di viaggio Il bonus vacanze potrà essere speso anche nelle agenzie di viaggio . È l'idea del ministro del Turismo Massimo Garavaglia per rilanciare i viaggi in Italia. Il bonus vacanze è stato rinnovato per tutto ...

Covid, in questa Italia ci siamo trovati impreparati e disorganizzati Prima siamo stati mesi e mesi al chiuso per scongiurare gli aumenti dei casi, poi d'estate tutti liberi di andare anche all'estero ed addirittura abbiamo ricevuto il bonus vacanze. Comprendo il ...

Bonus vacanze, per l’estate 2021 spendibile nelle agenzie di viaggi: un nuovo flop? Torna per l'estate 2021 il bonus vacanze. Per evitare un nuovo flop si potrà spendere anche nelle agenzie di viaggi. Che cosa cambia.

Bonus vacanze ampliato: potrà essere utilizzato anche nelle agenzie di viaggio Il bonus vacanze potrà essere speso anche nelle agenzie di viaggio. È l’idea del ministro del Turismo Massimo Garavaglia per rilanciare i viaggi in Italia. Il bonus vacanze è stato rinnovato per tutto ...

Ilpotrà essere speso anche nelle agenzie di viaggio . È l'idea del ministro del Turismo Massimo Garavaglia per rilanciare i viaggi in Italia. Ilè stato rinnovato per tutto ...Prima siamo stati mesi e mesi al chiuso per scongiurare gli aumenti dei casi, poi d'estate tutti liberi di andare anche all'estero ed addirittura abbiamo ricevuto il. Comprendo il ...Torna per l'estate 2021 il bonus vacanze. Per evitare un nuovo flop si potrà spendere anche nelle agenzie di viaggi. Che cosa cambia.Il bonus vacanze potrà essere speso anche nelle agenzie di viaggio. È l’idea del ministro del Turismo Massimo Garavaglia per rilanciare i viaggi in Italia. Il bonus vacanze è stato rinnovato per tutto ...