“Abbiamo già scelto”. Luisa e Salvio, dopo la proposta di nozze in diretta spuntano i testimoni ‘top’ da UeD (Di venerdì 16 aprile 2021) L’annuncio del matrimonio era arrivato in diretta nei giorni scorsi. dopo due anni di conoscenza Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta sono pronti a dirsi di sì. Un amore tra alti e bassi. Mentre il loro amore sbocciava però, la coppia è stata travolta da un dolore inaspettato: la morte della madre di Salvio colpita dal Covid-19. In questo il loro legame si è rivelato la carta vincente: “Abbiamo vissuto un evento molto doloroso in comune”, racconta l’ex dama. “Ci siamo presi per mano e ci siam o aiutati a vicenda a non scivolare. È un supporto fondamentale in amore”. Era stata proprio Luisa ad annunciare lo scorso aprile la perdita della donna, alla quale era molto legata. La signora Silla era morta in una Rsa a causa del coronavirus, nonostante fosse già malata da ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) L’annuncio del matrimonio era arrivato innei giorni scorsi.due anni di conoscenzaAnna Monti eCalabretta sono pronti a dirsi di sì. Un amore tra alti e bassi. Mentre il loro amore sbocciava però, la coppia è stata travolta da un dolore inaspettato: la morte della madre dicolpita dal Covid-19. In questo il loro legame si è rivelato la carta vincente: “vissuto un evento molto doloroso in comune”, racconta l’ex dama. “Ci siamo presi per mano e ci siam o aiutati a vicenda a non scivolare. È un supporto fondamentale in amore”. Era stata proprioad annunciare lo scorso aprile la perdita della donna, alla quale era molto legata. La signora Silla era morta in una Rsa a causa del coronavirus, nonostante fosse già malata da ...

