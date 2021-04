Usa: agente accusato di morte Floyd non testimonia (Di giovedì 15 aprile 2021) - WASHINGTON, APR 15 - Derek Chauvin, l'agente bianco sotto processo per aver soffocato l'afroamericano George Floyd a Minneapolis, ha deciso di non testimoniare a propria difesa, invocando il quinto ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) - WASHINGTON, APR 15 - Derek Chauvin, l'bianco sotto processo per aver soffocato l'afroamericano Georgea Minneapolis, ha deciso di nonre a propria difesa, invocando il quinto ...

ilCandido : RT @RadioRadicale: #USA: riesplodono le tensioni razziali a #Minneapolis dopo l'uccisione di un giovane afroamericano fermato dalla polizia… - RadioRadicale : #USA: riesplodono le tensioni razziali a #Minneapolis dopo l'uccisione di un giovane afroamericano fermato dalla po… - antoniorunci : RT @mister_ricci: Se punti un'arma non sei furbo e comunque un agente non può aspettare di verificare se è vera o finta. Negli USA hanno me… - mister_ricci : Se punti un'arma non sei furbo e comunque un agente non può aspettare di verificare se è vera o finta. Negli USA ha… - StefanoVaccara : RT @LaVocediNewYork: Poliziotti sull’orlo di una crisi di nervi o addestramento tutto da rifare? Dopo l'uccisione di #Daunte Wright per man… -

