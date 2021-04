Un frigorifero a gravità zero per gli astronauti nello spazio

Leggi su wired

(Di giovedì 15 aprile 2021) Nella prospettiva che glipossano intraprendere nuove e prolungate missioni sulla Luna o su Marte, una delle questioni sulle quali gli scienziati si stanno interrogando da tempo è la gestione del cibo: come conservare gli alimenti a lungo, e senza il solito cibo in lattina o disidratato come sulla Stazione spaziale internazionale? L’idea di un team di ricercatori della Purdue University, a tale proposito, ha appena sviluppato unche possa essere operativo ae anche capovolto, come di fatto potrebbe ritrovarsi nei viaggi spaziali. Lo vedete in questo filmato, appena diffuso dalla stessa università, mentre si prepara al test definitivo: una serie di voli con laGravity Corporation, che lo porterà con sé per qualche viaggio di prova. (Credit video: Purdue ...