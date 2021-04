Traffico Roma del 15-04-2021 ore 12:30 (Di giovedì 15 aprile 2021) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane cose per Traffico intenso sulla via Cassia tra il raccordo è via di Grottarossa nelle due direzioni chiuso per un cedimento del manto stradale su Viale dei Colli Portuensi il tratto tra la Circonvallazione Gianicolense Viale dei Colli Portuensi altezza civico 38 in direzione di viale Isacco Newton inevitabili le ripercussioni sul Traffico di zona proseguono i lavori di potatura in viale delle Milizie modifiche per la linea tram 19 che limite le corse a Valle Giulia deviazioni anche per le linee bus 74195 190 913 982 990 in programma lavori notturni sulla A24 ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 aprile 2021) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane cose perintenso sulla via Cassia tra il raccordo è via di Grottarossa nelle due direzioni chiuso per un cedimento del manto stradale su Viale dei Colli Portuensi il tratto tra la Circonvallazione Gianicolense Viale dei Colli Portuensi altezza civico 38 in direzione di viale Isacco Newton inevitabili le ripercussioni suldi zona proseguono i lavori di potatura in viale delle Milizie modifiche per la linea tram 19 che limite le corse a Valle Giulia deviazioni anche per le linee bus 74195 190 913 982 990 in programma lavori notturni sulla A24 ...

