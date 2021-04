Tatuaggi finanziati dalla Regione per le donne colpite dal tumore al seno.

(Di giovedì 15 aprile 2021)per il benessere psicologico indalal. LaLazio stanzia 180.000 euro. LaLazio, con la delibera “Disposizioni relative alle attività dio e piercing” dello scorso 3 marzo, ha stanziato 180.000 euro per finanziare. La normativa Regionale, in attesa di delibere attuative, porta con sè delle evidenti novità. In particolare nel riconoscimento, sempre più avanzato, del diritto all’estetica come elemento di benessere psicologico. Nell’art.9 comma 2 si legge: “Al fine di sostenere leche si sono sottoposte ad intervento di asportazione e ricostruzione dell’areola mammaria e di alleviarne il disagio psicologico, la Giunta regionale disciplina ...

medici per coprire un intervento al seno, oggida un fondo regionale, possono comprendere sia tecniche tradizionali, che disegni estetici per abbellire una "tela" danneggiata. ...Questi i sei negozi: Inchiosteria di Giovanni Bignotto, negozio die piercing, situato in via Terraglio 31, che intende promuovere il tatuaggio come espressione artistica ...Tatuaggi per il benessere psicologico in donne colpite dal tumore al seno. La Regione Lazio stanzia 180.000 euro. La Regione Lazio, con la delibera "Disposizi ...