Sniper Ghost Warrior Contracts 2 | Annunciata una nuova ambientazione

(Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo l’entusiasmante reveal del gameplay di2 del mese scorso, CI Games è felice di condividere nuovi dettagli sull’dell’attesissimo sequel: Kuamar. Il nuovo fantastico trailer permette ai giocatori di dare un’occhiata alla varietà di sandbox in cui potranno completare i loro contratti nel miglior gioco direalizzato finora.2 sarà disponibile il 4 giugno 2021 per PS5, PS4, Xbox SeriesX/S, Xbox One e PC. Dopo la grandiosa risposta dei giocatori alle armi e alle skin esclusive svelate per l’edizione fisica di...

La serie Sniper Ghost Warrior, ha saputo sfornare titoli molto validi, specializzandosi sui cecchini, quindi su uccisioni a lungo raggio in mappe enormi unite allo stealth. Il prossimo capitolo, ...