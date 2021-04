Serie A nel caos, sette club chiedono le dimissioni di Dal Pino (Di giovedì 15 aprile 2021) sette club di Serie A chiedono le dimissioni del presidente della Lega Paolo Dal Pino. ROMA – sette club di Serie A chiedono le dimissioni del presidente della Lega Paolo Dal Pino. Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore, Atalanta, Juventus, Fiorentina, Inter, Lazio, Napoli ed Hellas Verona avrebbero chiesto in una missiva il passo indietro dell’attuale numero uno del massimo campionato italiano. Una richiesta arrivata per la cattiva gestione di alcuni dossier fondamentali come quella della riapertura degli stadi e i diritti televisivi. Da parte di Dal Pino, però, nessuna intenzione di fare un passo indietro e il braccio di ferro sembra essere destinato a ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 15 aprile 2021)diledel presidente della Lega Paolo Dal. ROMA –diledel presidente della Lega Paolo Dal. Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore, Atalanta, Juventus, Fiorentina, Inter, Lazio, Napoli ed Hellas Verona avrebbero chiesto in una missiva il passo indietro dell’attuale numero uno del massimo campionato italiano. Una richiesta arrivata per la cattiva gestione di alcuni dossier fondamentali come quella della riapertura degli stadi e i diritti televisivi. Da parte di Dal, però, nessuna intenzione di fare un passo indietro e il braccio di ferro sembra essere destinato a ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Ibra squalificato: nel Codice di Giustizia Sportiva non c'è traccia della 'critica irrispettosa' - OptaPaolo : 1 - L’Inter è la prima squadra capace di vincere tutte le prime 11 gare in un girone di ritorno di Serie A, superan… - wireditalia : Riccardo Cristello, magazziniere da 21 anni, nel criticare una serie tv, scrive su Facebook ciò che tutti sanno: a… - Eyaanter26 : RT @moonshadow_369: po' il loro. Perché,anche nel loro caso,come in quello degli #EdSer,tutto ha avuto inizio da un contratto. Due firme,l… - muffinio17 : I ratings che usciranno domenica per me non conteranno. Scegliendo quell'orario la Fox sa bene a cosa andrà incontr… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie nel Ferrari, Elkann: primo modello tutto elettrico nel 2025 Il futuro del Cavallino. Il primo modello tutto elettrico di Ferrari arriverà nel 2025. Lo ha detto John Elkann, presidente e ad della casa di Maranello, durante l'assemblea ...contributo a una serie di ...

Mancini: 'L'Inter è una grande squadra, tante affinità con la mia' 'L'Inter è un club di grande blasone in Italia e nel mondo, quest'anno ha una grande squadra, è la dimostrazione che quando si lavora con continuità e con serietà i risultati poi arrivano, dovrebbe essere un esempio per tutti'. Così il commissario ...

I Grigi ora sognano dopo il ko del Como a Olbia. I tifosi e la scaramanzia: “Andrò in vacanza lì” ALESSANDRIA. Grigi 65 punti, Como davanti di una lunghezza: dopo tante giornate di attesa, questa volta la classifica di serie C è definitiva a tre giornate dalla fine. Entrambe le squadre hanno lo st ...

Che fine ha fatto? L'Albinoleffe sfiora la Serie A: il miracolo della Val Seriana in un documentario che ora naviga a metà classifica in Serie C1 con velleità di promozione, ma che in passato ha meravigliato l'Italia per la propria capacità di crescere giovani prospetti, formarli e lanciarli nel ...

Il futuro del Cavallino. Il primo modello tutto elettrico di Ferrari arriverà2025. Lo ha detto John Elkann, presidente e ad della casa di Maranello, durante l'assemblea ...contributo a unadi ...'L'Inter è un club di grande blasone in Italia emondo, quest'anno ha una grande squadra, è la dimostrazione che quando si lavora con continuità e con serietà i risultati poi arrivano, dovrebbe essere un esempio per tutti'. Così il commissario ...ALESSANDRIA. Grigi 65 punti, Como davanti di una lunghezza: dopo tante giornate di attesa, questa volta la classifica di serie C è definitiva a tre giornate dalla fine. Entrambe le squadre hanno lo st ...che ora naviga a metà classifica in Serie C1 con velleità di promozione, ma che in passato ha meravigliato l'Italia per la propria capacità di crescere giovani prospetti, formarli e lanciarli nel ...