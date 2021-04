Ristoranti e bar aperti in zona rossa, la proposta delle Regioni al Governo: i dettagli (Di giovedì 15 aprile 2021) Ristoranti aperti a pranzo e a cena, privilegiando gli spazi all’aperto, non solo nelle eventuali zone gialle. Ma anche in quei territori con “scenari epidemiologici ad alto rischio”. E’ questa una delle regole che, come riporta Il Corriere della Sera, sarebbe contenuta nella bozza delle proposte che oggi le Regioni porteranno all’incontro con il Governo. Leggi anche: Calendario Riaperture Maggio 2021: quando riaprono Ristoranti, palestre, cinema e teatri. Il piano del Governo Draghi La proposta delle Regioni al Governo: tutte le regole per bar, Ristoranti, piscine e palestre I governatori sono guidati dal Presidente della Conferenza delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 aprile 2021)a pranzo e a cena, privilegiando gli spazi all’aperto, non solo nelle eventuali zone gialle. Ma anche in quei territori con “scenari epidemiologici ad alto rischio”. E’ questa unaregole che, come riporta Il Corriere della Sera, sarebbe contenuta nella bozzaproposte che oggi leporteranno all’incontro con il. Leggi anche: Calendario Riaperture Maggio 2021: quando riaprono, palestre, cinema e teatri. Il piano delDraghi Laal: tutte le regole per bar,, piscine e palestre I governatori sono guidati dal Presidente della Conferenza...

Advertising

RobertoBurioni : I dati indicano che il contagio all'esterno è molto raro. Perché - con l'arrivo della bella stagione - non riaprire… - GassmanGassmann : Inizia la bella stagione, per aiutare chi oggi non lavora :ristoranti,bar,cinema,teatri, non si potrebbe concedere… - LegaSalvini : BAR, RISTORANTI E PALESTRE PER ZINGARETTI SONO DEI 'LAVORETTI'??? UNA VERGOGNA! È questo il rispetto del PD per il… - YleniaMozzillo : RT @GassmanGassmann: Inizia la bella stagione, per aiutare chi oggi non lavora :ristoranti,bar,cinema,teatri, non si potrebbe concedere lor… - irene_colella : RT @GassmanGassmann: Inizia la bella stagione, per aiutare chi oggi non lavora :ristoranti,bar,cinema,teatri, non si potrebbe concedere lor… -

Ultime Notizie dalla rete : Ristoranti bar Roberto Mancini: "Spero che gli stadi possano riaprire prima degli Europei" ... spero che in questo mese si possa pian piano tornare alla normalità, che i bambini possano tornare a fare sport e che anche le piccole attività possano riaprire: bar, ristoranti, teatri".

Spostamenti e riaperture di ristoranti, bar, palestre, piscine, cinema e teatri: la bozza delle Regioni con le misure Negli ultimi giorni i ricoveri in sono leggermente diminuti. Se la minor pressione sugli ospedali si confermerà nei prossimi giorni è probabile che vengano allentate alcune restrizioni. Non è ...

Partite Iva, come cambiano i bonus nel Decreto Sostegni bis Cambiano i bonus per le Partite Iva nel Decreto Sostegni bis: aiuti selettivi, nuova modalità di calcolo degli importi, nuovi metodi di erogazione. Le novità.

Riapertura per bar, ristoranti e palestre: ecco le nuove regole La proposta dei governatori. Poi la decisione finale toccherà al governo. Le riaperture saranno scaglionate fra fine aprile e metà maggio. Priorità a bar e ristoranti, poi al settore culturale e dello ...

... spero che in questo mese si possa pian piano tornare alla normalità, che i bambini possano tornare a fare sport e che anche le piccole attività possano riaprire:, teatri".Negli ultimi giorni i ricoveri in sono leggermente diminuti. Se la minor pressione sugli ospedali si confermerà nei prossimi giorni è probabile che vengano allentate alcune restrizioni. Non è ...Cambiano i bonus per le Partite Iva nel Decreto Sostegni bis: aiuti selettivi, nuova modalità di calcolo degli importi, nuovi metodi di erogazione. Le novità.La proposta dei governatori. Poi la decisione finale toccherà al governo. Le riaperture saranno scaglionate fra fine aprile e metà maggio. Priorità a bar e ristoranti, poi al settore culturale e dello ...