Recovery Plan – Next Generation EU: ANGI presenta il suo Manifesto alle istituzioni (Di giovedì 15 aprile 2021) Il governo Draghi, forte della sua nuova compagine, sta lavorando per rispondere prontamente entro la scadenza del 30 aprile 2021 alla consegna del documento alla Commissione Europea. In considerazione di ciò, importanti sono le voci della società civile nel presentare dei contributi in merito alla stesura di tale documento, in particolare a gran voce è arrivato l'appello dell'ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, punto di riferimento dell'innovazione in Italia e tra le realtà più rappresentative dell'ecosistema paese. Nel documento dell'ANGI denominato Manifesto per il Recovery Plan – Next Generation EU è stato presentato alle istituzioni un decalogo di proposte relative ...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Plan Il sud Europa è pronto sul Recovery, l'Italia no Ma per entrambi i paesi ritardatari, il recovery plan non è centrale per la ripresa. Lo è invece per l'Italia, destinataria della maggior parte dei fondi del Next generation Eu, oltre 200 miliardi di ...

Copagri:confronto con Mipaaf su ddl agricoltore custode territorio Le ricadute sull'agricoltura del Recovery Plan, i prossimi passaggi legati alla PAC e le principali problematiche delle filiere del vino e de cereali sono stati alcuni degli altri temi trattati ...

Recovery Plan, le infrastrutture sono la priorità per la ripresa delle regioni del Sud La Gazzetta della Val d'Agri Il sud Europa è pronto sul Recovery, l'Italia no Francia, Spagna, Portogallo e Grecia potrebbero presentare i piani già prossima settimana. Draghi corre per rispettare la scadenza soft del 30 aprile. Ma chi tardi arriva, male alloggia sull'anticipo ...

Ilva, così gli indiani hanno sconfitto lo Stato italiano La nascita di Acciaierie d'Italia è un’operazione a carico dei cittadini italiani, chi fa un affare d’oro è la multinazionale ArcelorMittal ...

