Morte di Martina Rossi, i legali degli imputati: “Non fuggiva, vanno assolti” (Di giovedì 15 aprile 2021) L’appello bis sul caso della studentessa genovese precipitata dal balcone di un hotel. Secondo i difensori non vi fu tentato stupro e si trattò di incidente o gesto volontario Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 15 aprile 2021) L’appello bis sul caso della studentessa genovese precipitata dal balcone di un hotel. Secondo i difensori non vi fu tentato stupro e si trattò di incidente o gesto volontario

Advertising

MarioGuglielmi : Morte della 20enne imperiese Martina Rossi, la sentenza dell’Appello Bis potrebbe essere emessa il 28 aprile - Rivierapress24 : Morte della 20enne imperiese Martina Rossi, la sentenza dell’Appello Bis potrebbe essere emessa il 28 aprile - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Si è chiusa l'#udienza odierna per il #processo di #appellobis per la morte di Martina Rossi. #Imputati per tentata #viol… - stefano_gatto97 : RT @ilsecoloxix: Morte di Martina Rossi, nuova udienza dell’appello bis. Il legale di uno dei due imputati ne chiede l’assoluzione https://… - bisagnino : Morte Martina Rossi, sentenza prevista per il 28 aprile -