LOL: chi ride è fuori è il titolo più visto di sempre su Amazon Prime Video in Italia

I meme, i Video e le gag che hanno fatto il giro del web nelle scorse settimane l'avevano già lasciato intendere: LOL: chi ride è fuori, lo show comico su Amazon Prime Video dallo scorso 1° aprile, è un successo straordinario. I sei episodi, presentati da Fedez con Mara Maionchi, vedono sfidarsi 10 comici, fra cui Elio, Caterina Guzzanti, Frank Matano e Katia Follesa, che devono riuscire a non ridere mai per sei ore consecutive. Il meccanismo a eliminazione e i continui tentativi di punzecchiare gli avversari hanno creato un intrattenimento molto godibile, soprattutto in questo periodo in cui c'è bisogno di leggerezza e distrazioni. La formula ha pagato, tanto che LOL è diventato ufficialmente il titolo più visto di sempre su Amazon Prime Video in Italia.

