Iper, La grande i de Il Centro di Arese si rinnova (Di giovedì 15 aprile 2021) Prosegue il processo di rinnovamento della rete di Ipermercati del gruppo guidato da Marco Brunelli. Così, dopo il completo rinnovamento dell’Ipermercato del Centro commerciale Fiordaliso a Rozzano (Mi), è arrivato il momento della struttura presente ne Il Centro di Arese (Mi). Così, in occasione del quinto compleanno (del Centro commerciale e dell’Ipermercato), il Gruppo FinIper ha deciso di riorganizzare gli spazi dell’Ipermercato attraverso un restyling che ha permesso di inserire la braceria e di rinnovare i corner panetteria, pasticceria e pizzeria. Ampliata anche l’area dedicata alla tecnologia con Unieuro. All’interno della struttura, inoltre, è stato realizzato un ... Leggi su cityroma (Di giovedì 15 aprile 2021) Prosegue il processo dimento della rete dimercati del gruppo guidato da Marco Brunelli. Così, dopo il completomento dell’mercato delcommerciale Fiordaliso a Rozzano (Mi), è arrivato il momento della struttura presente ne Ildi(Mi). Così, in occasione del quinto compleanno (delcommerciale e dell’mercato), il Gruppo Finha deciso di riorganizzare gli spazi dell’mercato attraverso un restyling che ha permesso di inserire la braceria e dire i corner panetteria, pasticceria e pizzeria. Ampliata anche l’area dedicata alla tecnologia con Unieuro. All’interno della struttura, inoltre, è stato realizzato un ...

