Gerry Scotti e Michelle Hunziker: "Addolorati, ma quello che sta succedendo è spaventoso"

Gerry Scotti e Michelle Hunziker sono da un paio di giorni sulla bocca di tutti a causa delle accuse di razzismo a loro carico. Come abbiamo visto, il tutto ha avuto luogo dopo il lancio di un sevizio a Striscia la notizia, per il quale i due conduttori hanno imitato i tipici occhi a mandorla.

Ultime Notizie dalla rete : Gerry Scotti Simpson, il doppiatore di Apu Hank Azaria si scusa con la comunità indiana Le scuse di Azaria arrivano nella stessa settimana in cui un caso simile ha destato polemiche in Italia: Michelle Hunziker e Gerry Scotti, conduttori di Striscia la Notizia, sono stati accusati di ...

Striscia la Notizia replica alle accuse di razzismo dopo gag sui cinesi: anche Gerry Scotti chiede scusa ... realizzato dall'inviata Rajae Bezzaz , Striscia la Notizia replica alle pesanti accuse rivolte al programma ed ai due attuali conduttori, Gerry Scotti e Michelle Hunziker . Entrambi si erano resi ...

Gerry Scotti e Michelle Hunziker: “Addolorati, ma quello che sta succedendo è spaventoso” Gerry Scotti e Michelle Hunziker sono da un paio di giorni sulla bocca di tutti a causa delle accuse di razzismo a loro carico. Come abbiamo visto, il tutto ha avuto luogo dopo il lancio di un ...

Mike Lennon parla dell’Asian Hate e della gaffe di Striscia Mike Lennon, rapper di Parma, parla del razzismo contro gli asiatici e commenta la gaffe di Gerry Scotti e Michelle Hunziker ...

