Fonseca: "Roma grande orgoglio. Il futuro non mi preoccupa" (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma - La Roma in semifinale di Europa League . I giallorossi nella gara di ritorno contro l'Ajax con tanto cuore, orgoglio e carattere sono riusciti a resistere agli assalti degli olandesi e chiudere ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 aprile 2021)- Lain semifinale di Europa League . I giallorossi nella gara di ritorno contro l'Ajax con tanto cuore,e carattere sono riusciti a resistere agli assalti degli olandesi e chiudere ...

Advertising

capuanogio : La #Roma in silenzio prepara il futuro facendo base sulla semifinale europea conquistata: #Fonseca via, ingaggi rid… - ansa_lazio : Fonseca 'Lavoro per la Roma, non per convincere la gente ' - Nico23432869 : @VoceGiallorossa @PFonsecaCoach @OfficialASRoma Magari rimanesse.... Ogni anno bruciamo allenatori, così vai da nes… - MattiaGiovi : RT @CucchiRiccardo: Sembra vadano verso l'addio #Fonseca e #Gattuso. Vedremo. Fonseca ha imparato a capire la Serie A e lanciato giovani. G… - cmdotcom : #Fonseca: 'Lavoro per far vincere la #Roma, non per convincere le persone. Su Pastore titolare…'… -