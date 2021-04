DJI Air 2S | il drone perfetto in 600 grammi Fotocamera da 1 | rilevamento ostacoli totale e 30 minuti di autonomia

(Di giovedì 15 aprile 2021) C’erano poche cose che gli utenti chiedevano al Mavic Air 2: unada 1” e un numero maggiore di sensori aggiuntivi per rilevare gli. Air 2S offre tutto questo, e anche di più. ...

Si chiamerà2S e solamente stamattina abbiamo visto il primo video unboxing , grazie al quale la scheda tecnica è diventata sempre più completa includendo dettagli mai emersi fino ad oggi, ...Il nuovo drone si chiamerà2S e a quanto pare siamo ormai prossimi alla sua immissione sui mercati. Rumor recenti indicano il 15 aprile e il video che stiamo per mostrarvi conferma che la sua ...C’erano poche cose che gli utenti chiedevano al Mavic Air 2: una fotocamera da 1” e un numero maggiore di sensori aggiuntivi per rilevare gli ostacoli. Air 2S offre tutto questo, e anche di più.Dopo aver visto le prime immagini, clip promozionali e video unboxing trapelati anzitempo, possiamo finalmente alzare il sipario su DJI Air 2S, attesissima evoluzione del precedente Mavic Air 2. Le no ...