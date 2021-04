Can Yaman sparisce da Instagram: il profilo è stato disattivato (Di giovedì 15 aprile 2021) E’ appena esploso un nuovo caso mediatico che vede protagonista Can Yaman, il quale non figura più su Instagram. Non è la prima volta che accade per l’attore turco una sparizione dai social, in passato infatti il divo turco aveva deciso di disattivare il suo profilo Twitter viste le continue critiche ricevute dai detrattori che non credono alla sua lovestory in corso con Diletta Leotta. Quest’ultimo potrebbe rivelarsi il motivo anche della nuova sparizione di Yaman da Instagram. Ma cosa si cela davvero dietro il nuovo caso social? In merito, spuntano intanto diverse ipotesi formulate dal web. Tutto questo e molto altro, ancora, vi indichiamo qui di seguito. Can Yaman disattivato da Instagram? E’ riuscito a conquistarsi l’amore dei fedeli sostenitori in ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 15 aprile 2021) E’ appena esploso un nuovo caso mediatico che vede protagonista Can, il quale non figura più su. Non è la prima volta che accade per l’attore turco una sparizione dai social, in passato infatti il divo turco aveva deciso di disattivare il suoTwitter viste le continue critiche ricevute dai detrattori che non credono alla sua lovestory in corso con Diletta Leotta. Quest’ultimo potrebbe rivelarsi il motivo anche della nuova sparizione dida. Ma cosa si cela davvero dietro il nuovo caso social? In merito, spuntano intanto diverse ipotesi formulate dal web. Tutto questo e molto altro, ancora, vi indichiamo qui di seguito. Canda? E’ riuscito a conquistarsi l’amore dei fedeli sostenitori in ...

Advertising

DonnaModerna : Ecco chi è #CanYaman, il divo turco che ha mandato in tilt l'Italia - marieclaire_es : Diletta Leotta ¿confirma su compromiso con Can Yaman? - tropasuka : RT @FiloColace: La Lux Vide collabora già da anni con la Sony Pictures. In #Leonardo hanno creato loro l'effetto delle ali che spuntano a C… - Albanoka1 : ma la bellezza di can yaman? - pina_canyaman : RT @DonnaModerna: Ecco chi è #CanYaman, il divo turco che ha mandato in tilt l'Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Can Yaman Ascolti tv, Scanzi - Travaglio fanno il 2%. Zona Bianca di Giuseppe Brindisi giù Ascolti tv, Federica Sciarelli batte Can Yaman Su Canale 5 Daydreamer con Can Yaman viene visto da 2.274.000 spettatori con il 10% di share (sette giorni fa Svegliati amore mio con Sabrina Ferilli ...

Can Yaman cancella il profilo: è sparito dai social. Colpa di Diletta Leotta? Che cosa è successo a Can Yaman che improvvisamente è sparito dai social? Trovata pubblicitaria, commenti inopportuni o crisi di coppia? Brutto risveglio per le numerose fan dell'attore turco Can Yaman che improvvisamente, ...

Venus Club con Lorella Boccia su Italia 1: i nomi delle prime ospiti (ANTEPRIMA) A partire da metà maggio su Italia 1 in seconda serata andrà in onda il primo late show Mediaset tutto al femminile. Conduttrice Lorella Boccia, che avrà come spalle in studio Mara Maionchi e Iva Zani ...

piera maggio Vince la replica di Montalbano e Chi l’ha visto? – lungo sul caso Pipitone - straccia Can Yaman. Va male il film di Italia 1, la Champions su Sky batte Ventura, mentre Matrimonio a prima vista e Name ...

Ascolti tv, Federica Sciarelli batteSu Canale 5 Daydreamer conviene visto da 2.274.000 spettatori con il 10% di share (sette giorni fa Svegliati amore mio con Sabrina Ferilli ...Che cosa è successo ache improvvisamente è sparito dai social? Trovata pubblicitaria, commenti inopportuni o crisi di coppia? Brutto risveglio per le numerose fan dell'attore turcoche improvvisamente, ...A partire da metà maggio su Italia 1 in seconda serata andrà in onda il primo late show Mediaset tutto al femminile. Conduttrice Lorella Boccia, che avrà come spalle in studio Mara Maionchi e Iva Zani ...Vince la replica di Montalbano e Chi l’ha visto? – lungo sul caso Pipitone - straccia Can Yaman. Va male il film di Italia 1, la Champions su Sky batte Ventura, mentre Matrimonio a prima vista e Name ...