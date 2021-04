Bari, verso la sfida contro il Palermo: finita l’emergenza in difesa, ipotesi cambio modulo. Le ultime (Di giovedì 15 aprile 2021) "Bari, finita l’emergenza in difesa".Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori sulla sfida in programma domenica pomeriggio allo Stadio "San Nicola". Il tecnico Massimo Carrera recupera pezzi in vista del delicato match contro il Palermo di Giacomo Filippi. Nel dettaglio, l'allenatore biancorosso ritroverà l'esterno Sarzi Puttini ed il difensore Sabbione, oltre a Ciofani. In panchina, invece, potrebbe rivedersi Celiento, che nella giornata di ieri è tornato a lavorare con il pallone. Sono tre ancora i calciatori che non sono tornati a disposizione: Bianco, che si è infortunato durante il riscaldamento di Avellino, Andreoni e Citro.cambio modulo - Se Sarzi Puttini dovesse essere schierato dal primo ... Leggi su mediagol (Di giovedì 15 aprile 2021) "in".Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori sullain programma domenica pomeriggio allo Stadio "San Nicola". Il tecnico Massimo Carrera recupera pezzi in vista del delicato matchildi Giacomo Filippi. Nel dettaglio, l'allenatore biancorosso ritroverà l'esterno Sarzi Puttini ed il difensore Sabbione, oltre a Ciofani. In panchina, invece, potrebbe rivedersi Celiento, che nella giornata di ieri è tornato a lavorare con il pallone. Sono tre ancora i calciatori che non sono tornati a disposizione: Bianco, che si è infortunato durante il riscaldamento di Avellino, Andreoni e Citro.- Se Sarzi Puttini dovesse essere schierato dal primo ...

