Arriva lo stop di AstraZeneca per militari e forze dell'ordine (Di giovedì 15 aprile 2021) La somministrazione del vaccino Astrazeneca è sospesa temporaneamente per i militari e le forze dell'ordine "fino a nuova disposizione"

Ultime Notizie dalla rete : Arriva stop Vitalizio al corrotto Formigoni, per la commissione del Senato è come chi prende il reddito di cittadinanza. E per ridargli i soldi si ... ...ricco vitalizio di cui beneficiano gli ex parlamentari va paragonato alla piccola somma che arriva ... Lo stop è previsto anche per chi ha condanne relative ad altri reati, seppur superiori a due anni di ...

M5s, inviato ai parlamentari il nuovo regolamento su indennità e restituzioni: mille euro al mese andranno al Movimento Per gli eletti M5s arriva il nuovo regolamento su indennità e restituzioni. Nel documento, redatto dal Comitato di ...è stato trasmesso oggi ai parlamentari e per la prima volta certifica lo stop al ...

Covid Israele, da domenica stop obbligo mascherina all’aperto Dopo una campagna vaccinale di successo, Israele dice addio alle mascherine all’aperto. In Israele da domenica non sarà più obbligatorio indossare mascherine all’aperto per proteggersi dal coronavirus ...

AstraZeneca, in Danimarca stop definitivo al vaccino. Johnson&Johnson sospeso La Danimarca sospenderà in maniera definitiva AstraZeneca dal proprio programma vaccinale. La notizia riportata dalla "TV2" danese anticipa la conferenza stampa in ...

