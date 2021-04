Arrestato calciatore iracheno | preparava attentati in Kurdistan

(Di giovedì 15 aprile 2021) Una brutta vicenda legata al mondo del calcio: un giocatoreè statocon una pesantissima accusa, quella di prepararein. Si tratta di Firas Hassan Hussein, ilè stato fermato al consiglio di sicurezza regionale delin quanto affiliato all’Isis. Sono stati sventati alcuni attacchi terroristici, Firas si era unito all’Isis assieme a tre fratelli, due dei quasi sono stati uccisi in battaglia. Il presidente della sua ex squadra ha svelato alcuni dettagli, ecco quanto riferito da Kahar al quotidiano curdo Rudaw: “Firas è stato un giocatore del nostro club per molto tempo ed era l’unico arabo. Se la cavava, era un ottimo attaccante. Ma quando l’Isis ha conquistato Mosul, ci ha lasciato, facendo ritorno solo qualche tempo dopo”. Le ...

Advertising

CalcioWeb : Il #calciatore iracheno arrestato: preparava attentati terroristici - ETGazzetta : Arrestato calciatore iracheno: con una cellula #Isis preparava attentati in #Kurdistan #Erbil -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato calciatore

... come Firas Hassan Hammoudi Hussein, exdel Khabat Club di Erbil, Kurdistan iracheno. terrorista ? Firas è stato infattidal consiglio di sicurezza regionale del Kurdistan in ...... Roberto D'Aversa ha infatti schierato undi classe 2004, per la prima volta, nel ... Un'operazione per cui fuil procuratore calcistico Giovanni Damiano Drago: era stato lui ad ...Una tristissima notizia ha sconvolto ieri mattina il calcio dilettantistico spezzino: all’età di 72 anni è improvvisamente deceduto, per un arresto cardiaco, Gennaro Papa (nella foto), per tutti ‘Rino ...Il 4 febbraio l’ultimo caso: Santiago “El Morro” García è stato trovato suicida. E ora ci si interroga: perché tra i ...