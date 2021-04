Apple Watch, l’arma in più contro il covid? C’è uno studio (Di giovedì 15 aprile 2021) Apple ha deciso di portare avanti una sperimentazione con un gruppo di ricercatori per scoprire se i dispositivi come l’Apple Watch possono essere in grado di identificare alcuni dei sintomi legati al covid-19. Apple collaborerà con i ricercatori del Seattle Flu Study e della University of Washington per portare avanti uno studio che possa stabilire L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 15 aprile 2021)ha deciso di portare avanti una sperimentazione con un gruppo di ricercatori per scoprire se i dispositivi come l’possono essere in grado di identificare alcuni dei sintomi legati al-19.collaborerà con i ricercatori del Seattle Flu Study e della University of Washington per portare avanti unoche possa stabilire L'articolo proviene da Consumatore.com.

