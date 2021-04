Appalto ospedale Taranto, indagato capo di gabinetto Regione (Di giovedì 15 aprile 2021) Ne danno notizia La Gazzetta del Mezzogiorno e l'edizione locale di Repubblica. Nei confronti dei due indagati sono ipotizzati, a vario titolo, i reati di concorso in abuso d'ufficio, turbativa d'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) Ne danno notizia La Gazzetta del Mezzogiorno e l'edizione locale di Repubblica. Nei confronti dei due indagati sono ipotizzati, a vario titolo, i reati di concorso in abuso d'ufficio, turbativa d'...

Ultime Notizie dalla rete : Appalto ospedale Appalto ospedale Taranto, indagato capo di gabinetto Regione La Procura di Bari ha in corso una indagine su presunte illegittimità nelle procedure di appalto del nuovo ospedale San Cataldo di Taranto. Nell'inchiesta risultano indagati il capo di gabinetto della Regione Puglia, Claudio Stefanazzi, e il direttore generale dell'agenzia regionale Asset,...

Ospedale, si preparano le riaperture dei primi reparti no - Covid ... pur tardiva a causa degli inciampi nelle procedure di appalto prima e nella consegna e gestione della struttura poi, dell'ospedale da campo della protezione civile regionale. Allestito accanto a ...

Appalto ospedale Taranto, indagato capo di gabinetto Regione (ANSA) - BARI, 15 APR - La Procura di Bari ha in corso una indagine su presunte illegittimità nelle procedure di appalto del nuovo ospedale San Cataldo di Taranto. Nell'inchiesta risultano indagati il ...

Ospedale “San Cataldo”, la Procura di Bari indaga sui lavori I reati ipotizzati: turbativa d’asta, turbata libertà di scelta del contraente, falso, concorso in abuso d’ufficio ...

