Andrea de Angelis nel team Centro Sud di Deutsche Bank

Prosegue con il Centro Sud il percorso di crescita e rafforzamento della squadra italiana del Private Banking & Wealth Management (PB&WM) di Deutsche Bank: nel team guidato dal Sector Head PB & WM Centro Sud Francesco Vigorita arriva Andrea de Angelis, con il ruolo di Senior Banker HNWI. Professionista con 20 anni di esperienza nell'ambito del wealth management, de Angelis proviene da da BNL-BNP Paribas Private Banking, dove era Vice President del team PB&WM Italy. Nato a Napoli, classe 1980, ha lavorato in alcune fra le principali realtà internazionali del settore, fra le quali Ubs e Santander, ricoprendo diversi ruoli. Specializzato nell'approccio olistico con gli ...

