Ancora troppo pochi gli over 80 immunizzati (Di giovedì 15 aprile 2021) Uno su quattro non ha Ancora ricevuto alcuna dose secondo l'ultimo monitoraggio settimanale della Fondazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Ancora troppo Ancora troppo pochi gli over 80 immunizzati Uno su quattro non ha ancora ricevuto alcuna dose secondo l'ultimo monitoraggio settimanale della Fondazione ...

Banche: McGuinness, crisi da pandemia impone passi avanti su sistema Ue garanzia depositi ...ha dimostrato molto chiaramente che i settori bancari nazionali dell'area dell'euro erano troppo ... 'Ci manca ancora il terzo pilastro dell'Unione bancaria, un sistema europeo di assicurazione dei ...

Prezzi troppo bassi, l'appello dell'azienda italiana a Poste: «In tempo di Covid vincono gli stranieri, e noi costretti a licenziare» Dopo oltre vent’anni, le buste utilizzate per la corrispondenza delle Poste potrebbero cambiare nazionalità: la Blasetti, produttore italiano che da tempo forniva le buste a ...

Covid, Speranza: «Costruiamo una road map per l’allentamento delle misure» “L'ultimo monitoraggio dopo 4 settimane di misure severe, segnala che le terapie intensive sono ancora al 41% di occupazione: è un dato che dovrebbe far riflettere chi dice che abbiamo adottato misure ...

