Aerial_Knight's Never Yield, continuate a correre per salvare il futuro! Ecco il trailer

Headup ha annunciato la data di uscita di Aerial Knight's Never Yield, un gioco 3D narrativo altamente stilizzato per Xbox Series XS, PS5, Nintendo Switch e PC. La data prevista é il 19 maggio 2021. Il gioco è stato presentato brevemente durante lo Showcase Indie World di Nintendo ieri (qui trovate tutti i giochi annunciati durante la live), ma il comunicato stampa di oggi spiega meglio le caratteristiche e la storia del gioco. Ecco quindi cosa potete aspettarvi da Aerial Knight's Never Yield. Assumete il ruolo di Wally, un ragazzo misterioso che cerca di recuperare oggetti del suo passato con la speranza di salvare ciò che resta del futuro. Speriamo che siate sufficientemente veloci da superare i vostri nemici e svelare la verità. O almeno da sopravvivere vivere abbastanza a lungo per ...

Aerial_Knight's Never Yield, continuate a correre per salvare il futuro! Ecco il trailer

Headup ha annunciato la data di uscita di Aerial_Knight's Never Yield, un gioco 3D narrativo altamente stilizzato per Xbox Series X|S, PS5, Nintendo Switch e PC.

