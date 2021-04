Xinjiang e non solo. L’Ue sia unita contro la Cina. Parla l’eurodeputato Eroglu (Di mercoledì 14 aprile 2021) In queste settimane la commissione Esteri della Camera dei deputati sta affrontando un tema spinoso: la repressione in atto nello Xinjiang. I partiti stanno discutendo sulla necessità di utilizzare la parola “genocidio” per le azioni intraprese dal governo cinese nei confronti della minoranza uigura. Formiche.net ne ha Parlato con Ergin Eroglu, eurodeputato tedesco di Renew Europe eletto nelle fila di Freie Wähler e membro dell’Inter-Parliamentary Alliance on China. Nello Xinjiang è in corso un genocidio degli uiguri? Arrivati a questo punto, penso che possiamo essere chiari: ciò che sta accadendo nello Xinjiang costituisce senza dubbio un genocidio. Parlare di crimini contro l’umanità non rende più giustizia alla gravità e alla portata degli abusi dei diritti umani ... Leggi su formiche (Di mercoledì 14 aprile 2021) In queste settimane la commissione Esteri della Camera dei deputati sta affrontando un tema spinoso: la repressione in atto nello. I partiti stanno discutendo sulla necessità di utilizzare la parola “genocidio” per le azioni intraprese dal governo cinese nei confronti della minoranza uigura. Formiche.net ne hato con Ergin, eurodeputato tedesco di Renew Europe eletto nelle fila di Freie Wähler e membro dell’Inter-Parliamentary Alliance on China. Nelloè in corso un genocidio degli uiguri? Arrivati a questo punto, penso che possiamo essere chiari: ciò che sta accadendo nellocostituisce senza dubbio un genocidio.re di criminil’umanità non rende più giustizia alla gravità e alla portata degli abusi dei diritti umani ...

Advertising

daydreamsgre : ??PERFAVORE leggi?? ormai dal 2017, la Cina, nella regione dello Xinjiang ha attuato una vasta repressione, sotto… - Piergiulio58 : RT @CafeGeopolitico: Tra i perseguitati nella regione dello #Xinjiang, oltre agli #uiguri ci sono anche i kazaki. Ma per Nur-Sultan è megli… - pelizza_simone : RT @CafeGeopolitico: Tra i perseguitati nella regione dello #Xinjiang, oltre agli #uiguri ci sono anche i kazaki. Ma per Nur-Sultan è megli… - BenFranceschini : RT @CafeGeopolitico: Tra i perseguitati nella regione dello #Xinjiang, oltre agli #uiguri ci sono anche i kazaki. Ma per Nur-Sultan è megli… - CafeGeopolitico : Tra i perseguitati nella regione dello #Xinjiang, oltre agli #uiguri ci sono anche i kazaki. Ma per Nur-Sultan è me… -

Ultime Notizie dalla rete : Xinjiang non Sulla libertà di parola non ci può essere alcun doppio standard ... menzogne come il cosiddetto 'genocidio' e il 'lavoro forzato' nel Xinjiang hanno inondato le pagine di alcuni media occidentali. Per rispondere a questi rapporti imprecisi sulla Cina, se non ...

Da Fukushima al mare ... la pandemia, le violazioni dei diritti umani a Hong Kong e nello Xinjiang e il confronto nel Mar ... Scaricare l'acqua contaminata nell'oceano può essere la scelta più economica e facile ma non sembra ...

Pechino insiste nel boicottaggio ai marchi che non vogliono più usare il cotone dello Xinjiang Il Sole 24 ORE Imprese: il leader giapponese del Ketchup blocca le importazioni di pomodori dallo Xinjiang (2) Tali pressioni si sono intensificate dopo la decisione di Stati Uniti e Regno Unito di limitare le importazioni di cotone e altre merci provenienti dallo Xinjiang. Il governo giapponese è stato ...

Diritti umani e Xinjiang, una questione aperta. Il commento di Valori La regione non venne completamente incorporata nel sistema amministrativo cinese che nel 1884, quando fu divisa in provincia e chiamata Xinjiang, che si traduce in “nuova frontiera”.

... menzogne come il cosiddetto 'genocidio' e il 'lavoro forzato' nelhanno inondato le pagine di alcuni media occidentali. Per rispondere a questi rapporti imprecisi sulla Cina, se...... la pandemia, le violazioni dei diritti umani a Hong Kong e nelloe il confronto nel Mar ... Scaricare l'acqua contaminata nell'oceano può essere la scelta più economica e facile masembra ...Tali pressioni si sono intensificate dopo la decisione di Stati Uniti e Regno Unito di limitare le importazioni di cotone e altre merci provenienti dallo Xinjiang. Il governo giapponese è stato ...La regione non venne completamente incorporata nel sistema amministrativo cinese che nel 1884, quando fu divisa in provincia e chiamata Xinjiang, che si traduce in “nuova frontiera”.