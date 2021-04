Vela | Europei Finn | Zsombor Berecz leader dopo 6 regate | ma Giles Scott è in rimonta Fuori dai 30 Iovenitti

(Di mercoledì 14 aprile 2021) A Vilamoura prosegue il Campionato Europeo 2021 della classe olimpica, che ha visto quest’oggi il regolare svolgimento di altre duedi flotta. Archiviata anche la terza giornata di gara, il calendario della manifestazione prevede altre quattrocomplessive da disputare tra giovedì 15 e venerdì 16 aprile, che definiranno la classifica finale della competizione senza Medal Race. L’unghereseè il nuovodella generale6 prove con un totale di 30 punti validi (scartato da oggi un 10° posto come peggior risultato), grazie ad una buonissima costanza di rendimento e al parziale odierno di 6-7. Seconda posizione overall inper il campione olimpico in carica, a -4 ...

...2023 dalla regata internazionale The Ocean Race che farà di Genova la capitale mondiale della. ... Uno sport per ognuno, lo sport dei cittadini". Informazioni sull'autore del post Redazione ...