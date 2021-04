Ubisoft gTV | talk-show | docu-serie | spettacoli comici e non solo a tema videogiochi – VideoVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di mercoledì 14 aprile 2021) gTV arriva anche in lingua inglese: è un canale dinel quale si parla dell’industria videoludica con..ha annunciato che domani sarà lanciata la versione inglese di gTV, canale dedito alla celebrazione della cultura videoludica. I contenuti saranno disponibili su YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e Twitch. Potete vedere un trailer di lancio qui sopra. gTV esiste già in versione francese e orane realizza una versione UK. Il publisher ha affermato che saranno rilasciati unadi programmi originali dedicati al mondo dello sviluppo, ai creatori, ai giocatori e ai grandi eventi … Video giochiRead More L'articologTV: ...