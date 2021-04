Tav, M5s: “Solidarietà a popolazione che subisce cantiere per opera inutile” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle esprime la sua Solidarietà nei confronti del Movimento No Tav che da ieri si sta opponendo alla costruzione del nuovo autoporto di San Didero. I consiglieri scrivono sui socia: “ Esprimiamo Solidarietà alla popolazione di San Didero e della bassa val Susa per la situazione che sono costretti a subire a causa della volontà di imporre un cantiere inutile per portare avanti un’opera altrettanto inutile” “Il Tav – proseguono – è un’opera obsoleta e che mai ha tenuto conto delle reali necessità del Paese. La nostra opposizione all’opera rimane ferma e decisa così come il nostro sostegno a chi vi si oppone”. Per i pentastellati torinesi “è necessario ribadire la necessità impellente di ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle esprime la suanei confronti del Movimento No Tav che da ieri si sta opponendo alla costruzione del nuovo autoporto di San Didero. I consiglieri scrivono sui socia: “ Esprimiamoalladi San Didero e della bassa val Susa per la situazione che sono costretti a subire a causa della volontà di imporre unper portare avanti un’altrettanto” “Il Tav – proseguono – è un’obsoleta e che mai ha tenuto conto delle reali necessità del Paese. La nostra opposizione all’rimane ferma e decisa così come il nostro sostegno a chi vi si oppone”. Per i pentastellati torinesi “è necessario ribadire la necessità impellente di ...

